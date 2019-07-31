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Минздрав посоветовал страдающим от смога гражданам меньше гулять и курить

Министерство здравоохранения России посоветовало страдающим от задымления от пожаров гражданам не выходить утром на прогулку, пользоваться увлажнителями воздуха, не курить и не есть жирную пищу. Соответствующие рекомендации были подготовлены ведомством для жителей регионов, которые страдают от смога, сообщает РБК.

В Минздраве отметили, что самыми чувствительными к негативному воздействию дыма являются маленькие дети, люди старшего возраста, а также люди с заболеваниями органов дыхания.

В целях профилактики и для снижения влияния дыма на здоровье специалисты рекомендовали:

  • избегать прогулок ранним утром и во время жары;
  • брать с собой при выходе за порог необходимые лекарства;;
  • включать кондиционеры и системы очистки воздуха;
  • проводить в домах влажную уборку;
  • чаще принимать душ, промывать нос и горло;
  • надевать защитные маски;
  • пить больше воды, а также молочно-кислые напитки, соки и кислородно-белковые коктейли;
  • есть овощи и фрукты, а жирную пищу и газированные напитки исключить;
  • сократить физическую нагрузку и продолжительность рабочего дня;
  • выезжать за пределы населенных пунктов.

Напомним, в России горит около 3 млн га лесов, и почти все очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. По последним данным, общая площадь действующих лесных пожаров в двух регионах Сибири — Красноярском крае и Иркутской области — достигла 1,7 млн га. Режим ЧС введен на территории обоих регионов. Дым от пожаров перекинулся на Алтайский край, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области. Сегодня на север Красноярского края МЧС направило самолеты Бе-200 на тушение возгораний.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Неутушительный прогноз».

Сибирь во мгле

Сибирь во мгле

В середине лета 2019 года сибирские регионы оказались задымлены из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, где огонь охватил территорию площадью более 1,2 млн га. Как города затянуло дымом — в фотогалерее “Ъ-Сибирь”.

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