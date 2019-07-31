Минздрав посоветовал страдающим от смога гражданам меньше гулять и курить

Министерство здравоохранения России посоветовало страдающим от задымления от пожаров гражданам не выходить утром на прогулку, пользоваться увлажнителями воздуха, не курить и не есть жирную пищу. Соответствующие рекомендации были подготовлены ведомством для жителей регионов, которые страдают от смога, сообщает РБК.

В Минздраве отметили, что самыми чувствительными к негативному воздействию дыма являются маленькие дети, люди старшего возраста, а также люди с заболеваниями органов дыхания.

В целях профилактики и для снижения влияния дыма на здоровье специалисты рекомендовали:

избегать прогулок ранним утром и во время жары;

брать с собой при выходе за порог необходимые лекарства;;

включать кондиционеры и системы очистки воздуха;

проводить в домах влажную уборку;

чаще принимать душ, промывать нос и горло;

надевать защитные маски;

пить больше воды, а также молочно-кислые напитки, соки и кислородно-белковые коктейли;

есть овощи и фрукты, а жирную пищу и газированные напитки исключить;

сократить физическую нагрузку и продолжительность рабочего дня;

выезжать за пределы населенных пунктов.

Напомним, в России горит около 3 млн га лесов, и почти все очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. По последним данным, общая площадь действующих лесных пожаров в двух регионах Сибири — Красноярском крае и Иркутской области — достигла 1,7 млн га. Режим ЧС введен на территории обоих регионов. Дым от пожаров перекинулся на Алтайский край, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области. Сегодня на север Красноярского края МЧС направило самолеты Бе-200 на тушение возгораний.

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