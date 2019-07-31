Минздрав посоветовал страдающим от смога гражданам меньше гулять и курить

Министерство здравоохранения России посоветовало страдающим от задымления от пожаров гражданам не выходить утром на прогулку, пользоваться увлажнителями воздуха, не курить и не есть жирную пищу. Соответствующие рекомендации были подготовлены ведомством для жителей регионов, которые страдают от смога, сообщает РБК.
В Минздраве отметили, что самыми чувствительными к негативному воздействию дыма являются маленькие дети, люди старшего возраста, а также люди с заболеваниями органов дыхания.
В целях профилактики и для снижения влияния дыма на здоровье специалисты рекомендовали:
Напомним, в России горит около 3 млн га лесов, и почти все очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. По последним данным, общая площадь действующих лесных пожаров в двух регионах Сибири — Красноярском крае и Иркутской области — достигла 1,7 млн га. Режим ЧС введен на территории обоих регионов. Дым от пожаров перекинулся на Алтайский край, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области. Сегодня на север Красноярского края МЧС направило самолеты Бе-200 на тушение возгораний.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Неутушительный прогноз».
В середине лета 2019 года сибирские регионы оказались задымлены из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, где огонь охватил территорию площадью более 1,2 млн га. Как города затянуло дымом — в фотогалерее “Ъ-Сибирь”.
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