British Petroleum не будет отправлять свои танкеры через Ормузский пролив

Финансовый директор британской нефтегазовой компании British Petroleum Брайан Гилвари сообщил, что «в краткосрочной перспективе» не будет осуществлять поставки нефти на своих судах через Ормузский пролив.

«BP продолжит транспортировать свою нефть, но ни один танкер с флагом компании не пересечет Ормузский пролив. BP использует чартерные суда для доставки нефти из Персидского залива»,— приводит слова господина Гилвари ТАСС.

Ранее британский кризисный комитет COBRA рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном 19 июля нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом. Задержание танкера могло стать ответом на арест властями британского Гибралтара 4 июля иранского танкера, предположительно, перевозившего нефть в Сирию в обход санкций. Тегеран пообещал принять меры из-за задержания судна.

США объявили о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».