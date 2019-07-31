В Общественной палате не ожидают крупных нарушений на выборах губернатора Петербурга

Общественная палата Санкт-Петербурга не ожидает серьезных нарушений на предстоящих в сентябре выборах губернатора города. Об этом заявил зампредседателя ОП Александр Вахмистров, сообщает «Интерфакс».

По словам господина Вахмистрова, несмотря на то, что в единый день голосования наверняка будут происходить какие-то «житейские вещи», лично он убежден, что «сложностей с проведением выборов и эксцессов крупного масштаба не будет». При этом член Общественной палаты отметил, что ни разу не сталкивался с серьезными нарушениями на выборах в Петербурге.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Общественная палата приступила к обучению наблюдателей для работы на выборах губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. Также сообщалось, что ОП намерена обеспечить наблюдение за губернаторскими выборами, в том числе, на территории Псковской и Ленинградской областей.