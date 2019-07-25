Общественная палата Петербурга приступила к обучению наблюдателей

Общественная палата Санкт-Петербурга приступила к обучению наблюдателей для работы на выборах губернатора города и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований в сентябре. Первый этап обучения прошли около 4 тыс. человек.

Как сообщила председатель Общественной палаты города Нина Кукурузова, наблюдатели будут защищать интересы петербуржцев во время выборов, гарантировать реализацию избирательных прав.

Напомним, что второй этап обучения пройдет в августе. Наблюдателей готовят специалисты горизбиркома и теризбиркомов.