AliExpress намерен продавать коллекции одежды от российских дизайнеров

Маркетплейс AliExpress и онлайн-площадка Tmall, входящая в Alibaba, планируют создать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Антона Пантелеев. Это нужно компании, чтобы приучить российских покупателей приобретать с помощью маркетплейса не только дешевые вещи.

Компания ведет переговоры с дизайнером Игорем Чапуриным о запуске такой коллекции базовой одежды и аксессуаров в марте 2020 года. Еще одним создателем коллекции может стать художница Саша Фролова, известная инсталляциями из латекса. Речь идет о создании футболок, свитшотов и спортивных платьев.

По словам господина Пантелеева, одна из целей проекта — привлечь дополнительную, интересующуюся модой аудиторию, в том числе из городов-миллионников.

Ранее AliExpress объявил, что будет работать как оптовый поставщик, и товары с торговой площадки появятся в розничных офлайн-магазинах России. Уже сейчас достигнуты договоренности с сетью магазинов техники и электроники «Астмаркет», ведутся переговоры с группой «Дикси».

В 2015 году AliExpress запускал совместный проект с российскими дизайнерами «Мода. Сделано в России». При поддержке Минпромторга 86 отечественных брендов начали продавать одежду, обувь, текстиль и другие товары на этой площадке.

О том, как на платформу пускают малый и средний бизнес,— в публикации “Ъ”.