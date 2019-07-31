Эксперты подсчитали, что такси для россиян выгоднее личного автомобиля

Исследование банка HSBC показало, что россиянам, проезжающим менее 5388 км в год, дешевле ездить на такси, чем купить личный автомобиль и им пользоваться. В исследовании (есть у “Ъ”) указано, что Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран, на втором месте идет Индия (2731 км). Наиболее выгоден личный транспорт в Германии (811 км) и США (1102 км).

Аналитики полагают, что ситуация объясняется относительно высокой стоимостью покупки машины для россиянина на фоне сравнительно недорогого такси. По данным HSBC, в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.

Подробнее — в материале “Ъ” «Время брать такси до булочной».