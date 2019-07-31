Суд перевел вице-мэра Якутска под домашний арест

Якутский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест заместителю главы Якутска Василию Гоголеву, обвиняемому в получении взятки 114 млн руб., сообщили журналистам в суде. «Суд постановил изменить в отношении Василия Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на три месяца шесть суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно»,— заявили там (цитата по «Интерфаксу»).

Также была изменена мера пресечения другому фигуранту дела — гендиректору «Утум-инвеста» Георгию Карамзину. Он переведен под домашний арест по 5 ноября.

По данным следствия, вице-мэр получил от ООО «Строй-Академия» взятку в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся доме размером 1491 кв. м. Господин Гоголев на время следствия отстранен от должности, ему грозит до 15 лет колонии, а также штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки.

О деле читайте в публикации “Ъ” «Предприниматели Якутска вышли за строителя».