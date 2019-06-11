Подозреваемый во взятке вице-мэр Якутска арестован на два месяца

Суд в Якутске вынес решение об аресте главы администрации города Василия Гоголева сроком на два месяца, сообщает следственное управление СКР по Якутии. Он был задержан 8 июня. Чиновнику, курировавшему вопросы оборота земли и строительства, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, вице-мэр получил от ООО «Строй-Академия» взятку в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся доме размером 1491 кв. м на сумму 114 млн руб. За это компании увеличили этажность здания, а также дали добро на отклонение от предельных параметров при строительстве. Также фигурантами дела являются гендиректор ООО «Утум-инвест» Георгий Карамзин и его сотрудница Татьяна Самсонова, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Компания была учреждена Василием Гоголевым до назначения на муниципальную должность в сентябре 2018 года, посредники оформили права на недвижимость в ее пользу. Глава компании также направлен под стражу, а его подчиненная — под домашний арест.

Сам Василий Гоголев на время следствия отстранен от должности, ему грозит до 15 лет колонии, а также штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки. Обязанности заместителя мэра временно исполняет Евгений Григорьев, директор Агентства по развитию территорий Якутска.

Эрнест Филипповский, Хабаровск