Болтон подтвердил выход из ДРСМД 2 августа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил сроки выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «Эта пятница (2 августа.— “Ъ”) ознаменует официальное завершение договора, так как США покидают его»,— заявил он, выступая в Вашингтоне.

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Также господин Болтон сообщил, что Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вряд ли будет продлен. Хотя решение по нему не принято.

В феврале США заявили, что временно прекращают участие в ДРСМД. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Россия также объявила о приостановке участия в договоре.

О судьбе СНВ читайте в публикации “Ъ” «В США требуют полного контроля над российским ядерным оружием».