Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад. По состоянию на 8:00 местного времени он составил 1121 см (–4), сообщили в горадминистрации. Это произошло после того, как уровень перестал меняться — в 6:00 он был 1125 (0) после прироста в 1 см.

Река в Тулуне переливается через дамбу. Критическая отметка — 7 м. Движение по федеральной трассе «Сибирь» ограничено. Чтобы попасть из Красноярска в Иркутск, нужно объезжать Тулун через Братский район.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Иркутская область готовится ко второй волне».