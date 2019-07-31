Радиационный фон в Приморье соответствует норме после запусков в КНДР

Проведенные в КНДР ракетные пуски не повлияли на радиационный фон в Приморском крае. В Примгидромете сообщили, что радиационный фон — 11 мкР/ч, это соответствует обычным показателям. В региональном центре Российской службы предупреждения о цунами заявили «Интерфаксу», что не фиксировали сейсмособытий в Японском море.

Северная Корея снова осуществила пуски неопознанных снарядов. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск нескольких объектов произошел утром.

Тем временем военная разведка США считает, что КНДР продолжает производить ядерное оружие. В ее арсенале может быть от 20 до 60 ядерных бомб, говорится в докладе.