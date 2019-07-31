Holiday Inn и InterContinental отказываются от мини-шампуней

Владелец сети отелей Holiday Inn и InterContinental объявил об изменении политики комфорта для гостей. С целью сокращения пластиковых отходов, которые в том числе загрязняют водную поверхность Земли, компания отказывается от мини-шампуней и других миниатюрных туалетных принадлежностей.

Номера, рассчитанные на порядка 843 тыс. гостей, теперь будут укомплектованы крупногабаритными предметами гигиены. Переход должен быть завершен в 2021 году. «Изменение политики в более чем 5,6 тыс. отелях по всему миру — шаг в верном направлении на фоне борьбы с сокращением пластиковых отходов за поддержку окружающей среды»,— приводит AP слова главы InterContinental Hotels Group Кита Барра.

Один из последних трендов в российской рознице — отказ от использования одноразовых пластиковых пакетов. В борьбе за потребителя, который стал предъявлять жесткие требования к соблюдению экологических стандартов, ритейл уже почти полностью отказался от выдачи бесплатных полиэтиленовых сумок на кассах и продвигает альтернативную упаковку.

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