Министр транспорта отчитался о нормализации ситуации с багажом в Шереметьево

Ситуация с задержками при выдаче багажа в международном аэропорту Шереметьево стабилизировалась, рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, работа служб, обслуживающих груз, около недели назад.

«Где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию, набрали дополнительный персонал, повысили зарплату грузчикам, переориентировали потоки, связанные с обработкой всего объема багажа в терминале D, что ранее с учетом пропускной способности терминала вызвало большие проблемы»,— сказал господин Дитрих (цитата по ТАСС).

Напомним, Генпрокуратура дважды проводила проверки сбоя выдачи и приема багажа в Шереметьево. Сообщения о проблемах с выдачей багажа в аэропорту поступали с начала июня. Пассажиры как внутренних, так и международных рейсов ожидали свой багаж по пять и более часов. Пресс-служба аэропорта объясняла проблемы повышенной нагрузкой в высокий туристический сезон и обещала стабилизировать ситуацию к концу июня, но тогда возникли проблемы уже со сдачей багажа. Глава Минтранса Евгений Дитрих пригрозил персонально наказать виновных в многочасовых задержках при выдаче багажа и поручил Шереметьево стабилизировать ситуацию до 15 августа.

На фоне багажного коллапса в СМИ появлялись сообщения, что Шереметьево поднял грузчикам зарплаты с 45 тыс. до 200 тыс. руб. Но в аэропорту поспешили опровергнуть эти данные и заявили, что средняя ставка — примерно 80 тыс. до вычета налогов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Чемоданное ненастроение».