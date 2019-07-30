«Для оправдания дисквалификации кандидатов Мосгоризбирком заявил, что выявил фальсификации»

Сегодня официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл отреагировал на ситуацию вокруг применения силы полицией против несогласованного митинга в Москве в минувшую субботу. Господин Колвилл подверг критике чрезмерное применение силы полицией и призвал власти России разрешить гражданам проводить мирные собрания без ограничений. Корреспондент “Ъ” Евгений Хвостик попросил господина Колвилла более детально изложить позицию УВКПЧ.

— Какие именно действия (нарушения прав граждан) со стороны российских властей заставили вас выступить с заявлением?

— Есть сразу несколько действий со стороны полиции и судебных органов. Во-первых, очень большое число задержаний людей, которые использовали свои базовые права свободы выражения и мнений, свободы мирного собрания. Во-вторых, новостные сообщения, фотографии и прочее, которые позволяют предположить, что полиция применила чрезмерную силу против протестующих в ходе митинга в центре Москвы в прошлую субботу: сообщается, что более 70 человек получили ранения в результате действий полиции. В-третьих, в новостных сообщениях говорится о том, что некоторым из задержанных было отказано в ряде их законных прав, в том числе в немедленном доступе адвокатов по их выбору, уведомлении родных и в ряде случаев предположительно — в лишении доступа к пище, воде и лекарствам.

— Какие именно нормы были нарушены и какими конкретно органами, на ваш взгляд?

— Все эти случаи покрываются Международным пактом о гражданских и политических правах.

РФ ратифицировала этот международный договор, который является юридически обязывающим, то есть Россия, как и все 170 стран, ратифицировавших этот пакт, юридически обязана соблюдать его положения.

Вопрос о применении силы полицией детально рассматривается в Конвенции ООН об «Основных принципах, касающихся применения силы и оружия сотрудниками правоохранительных органов». В соответствии с этими принципами, даже если демонстрация технически является «незаконной», но при этом является мирной, «избегают применения силы или — если это невозможно — ограничивают такое применение до необходимого минимума»

— Какую оценку вы бы дали применительно к общему ходу предвыборной кампании в Мосгордуму и сопровождающих ее акциях протеста?

— Проблемы, связанные с процессом выборов, которые, в свою очередь, привели к демонстрациям, описываются в том же самом Международном пакте о гражданских и политических правах. Чтобы оправдать дисквалификацию большого числа кандидатов, Мосгоризбирком заявил, что выявил фальсификации в списках с подписями избирателей, поданных кандидатами в качестве подтверждения факта наличия у них общественной поддержки. На данный момент пока неясно, обоснованы ли эти обвинения в ряде указанных случаев или нет.

При этом сообщается, что когда люди, подписавшие некоторые из листов, пришли в избирательную комиссию подтвердить, что они действительно ставили свои подписи и что их подписи не фальсифицированы, это ни к чему не привело. Кандидатам все равно отказали в участии в выборах. Фактически этим кандидатам отказали в их базовом праве участвовать в управлении государственными и общественными делами на основании якобы поддельных подписей. Это право излагается в ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Комитет по правам человека, который комментирует и отслеживает применение государствами этого пакта, заявил, что ограничение данного права должно быть оправдано на основании объективных и разумных критериев.

Люди, имеющие право выдвигать свою кандидатуру на выборах, не могут быть отстранены от участия на основании неоправданных или дискриминационных требований, таких как политические пристрастия.

В связи с этим мы призываем российские избирательные органы обеспечить, чтобы в соответствии со ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый имел право принимать участие в ведении государственных дел, как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей.

Статья 25 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность: