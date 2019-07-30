Мосгорсуд признал законным арест экс-главы Серпуховского района Подмосковья

Решение об аресте бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна было законным, постановил Мосгорсуд. «Жалобу оставили без изменения»,— заявили в пресс-службе суда (цитата по «РИА Новости»).

Защитники просили признать арест незаконным и изменить на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее господину Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ).

По словам жены обвиняемого Юлии Шестун, состояние его здоровья ухудшается.

В апреле 2018 года Александр Шестун опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором обращался к президенту Владимиру Путину и рассказывал об угрозах со стороны властей Подмосковья и ФСБ. Летом того же года его обвинили в превышении должностных полномочий. Позже обвинения переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ). Политик находится в СИЗО «Матросская Тишина».

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов».