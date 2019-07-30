«Зенит» может заплатить за нападающего Малкома около €50 млн

Общая стоимость трансфера бразильского нападающего «Барселоны» Малкома в ФК «Зенит» может составить около €50 млн. На итоговую цену повлияют агентские вознаграждения и так называемые «подъемные» игроку за заключение контракта. Об этом со ссылкой на собственный источник в петербургском клубе, знакомый с ходом переговоров по футболисту, сообщает РБК.

Напомним, ранее в СМИ фигурировала сумма в €40 млн, которую «Зенит» якобы готов отдать за 22-летнего новичка. Также сообщалось, что зарплата Малкома в российской команде может составить €6,5 млн за сезон.