Просрочка по потребительским кредитам в Нижегородской области незначительно снизилась

Во втором квартале доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам в Нижегородской области снизилась на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года, до 21% в общем объеме кредитного портфеля банков. Как подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в среднем по России показатель сократился до 19,9%.

Наиболее низкие доли просрочки наблюдаются в Ханты-Мансийском АО (11,1%), Москве (15,5%) и Московской области (16,8%), республике Татарстан (16,8%) и Удмуртии (17,3%). Активнее всего показатель сокращался в Тюменской области, Приморском крае, Башкирии, Кемеровской и Омской областях, а также в Пермском крае. В Москве просрочка по потребительским кредитам за год выросла на 0,3 процентных пункта, а в Санкт-Петербурге сократилась на 0,7 процентных пункта.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин напоминает, что пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании пройден несколько лет назад. «Однако, несмотря на некоторое снижение уровня просрочки в последнее время, объемы “плохих” долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными, а динамика в регионах – разнонаправленной. Поэтому кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — отмечает господин Викулин.

Напомним, в первом полугодии банки в Нижегородской области выдали 192,5 тыс. потребительских кредитов. Средний размер займа во втором квартале составил 160,3 тыс. руб. с ростом на 12,2% больше к аналогичному периоду прошлого года.

Владимир Зубарев