Средний размер потребительского кредита в Нижегородской области вырос на 12,2%

По итогам второго квартала 2019 года средний размер потребительского кредита в Нижегородской области составил 160,3 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (142,9 тыс. руб.).

В целом по России средний размер потребкредита вырос во втором квартале года на 6,9: до 188,4 тыс. руб. Наибольшая сумма займа зафиксирована в Москве (422 тыс. руб., -5,2%), в Московской области (306,3 тыс. руб., +1,4%) и Санкт-Петербурге (297,3 тыс. руб., +2,6%).

Анастасия Еремина