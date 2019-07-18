В Нижегородской области за первое полугодие сократилось количество выданных кредитов

За первое полугодие в Нижегородской области было выдано 192,5 тыс. потребительских кредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 1% меньше, чем в январе-июне 2018 года, когда было выдано 194,5 тыс. займов.

В целом по России было выдано на 2,5% больше потребкредитов за первое полугодие (9,04 млн. штук), однако в регионах динамика оказалась разнонаправленной. Так, лидером по количеству выданных кредитов и положительной динамике оказалась Москва (417,1 тыс. займов, +18,3%). Наиболее заметная отрицательная динамика зафиксирована в Удмутрии (110 тыс. кредитов, -3,7%).

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов может быть обусловлено «постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по “охлаждению” рынка розничного кредитования».

Анастасия Еремина