Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае

Huawei Technologies отчиталась во вторник о получении выручки в размере $58,28 млрд по итогам первой половины 2019 года. Это на 23,2% больше, чем годом ранее. При этом во втором квартале, когда компания была включена в черный список США, компания заработала $32,2 млрд, что лучше прошлогоднего показателя на все те же 23%.

После того как Дональд Трамп подписал в мае указ о запрете американским компаниям сотрудничать с Huawei и торговыми партнерами китайского производителя, продажи смартфонов Huawei в Европе резко сократились. Всего за месяц компания потеряла треть своей доли рынка в таких странах, как Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия. По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае. По данным Canalys, во втором квартале этого года китайский производитель достиг рекордной рыночной доли в 38% на родном рынке. За последние восемь лет такого успеха в Китае не удавалось достичь ни одному производителю смартфонов. Более того, китайский рынок смартфонов сокращается уже девятый квартал подряд, а Huawei сумела нарастить здесь продажи за последний год на 31%. Теперь на китайский рынок приходится почти две трети всех продаж компании.

«За счет базы, заложенной в первой половине года, мы продолжаем наблюдать рост наших показателей даже после того, как наша компания была добавлена в черный список,— прокомментировал финансовые результаты компании председатель правления Huawei Лян Хуа.— Это не означает, что у нас нет проблем. Они есть, и они могут негативно сказаться на показателях роста в краткосрочной перспективе».

В середине июня основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что продажи его компании по итогам нынешнего года упадут на $30 млрд из-за санкций США. По словам господина Жэня, выручка телекоммуникационного гиганта составит около $100 млрд. Ранее компания рассчитывала на получение выручки в размере $125 млрд.

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Кирилл Сарханянц