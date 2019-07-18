В июне рыночная доля Huawei в Европе рухнула из-за санкций США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies всего за месяц потеряла треть своей доли рынка в таких странах, как Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Kantar. Эксперты отмечают, что это стало последствием внесения Huawei Technologies в черный список компаний, которым Министерство торговли США запрещает покупки американского ПО и компонентов.

К концу июня по сравнению с первым кварталом 2019 года доля Huawei Technologies на рынке пяти крупнейших европейских экономик сократилась на 1,9%. А по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение составило 9%. Как отмечают в Kantar, больше всего от сокращения доли Huawei Technologies выиграли Samsung и Xiaomi. Чуть меньше заметно это сказалось на продажах Apple.

По мнению экспертов, если торговый спор между США и Китаем будет в ближайшее время улажен, Huawei наверстает упущенные продажи и не уступит конкурентам, тем более что доминирующие позиции этой компании на китайском рынке помогут ей справиться с наихудшим сценарием. Однако, подчеркивают в Kantar, все зависит от того, насколько быстро США и Китай смогут прийти к соглашению.

О торговых переговорах Вашингтона и Пекина — в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».

Алена Миклашевская