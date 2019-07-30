Астраханца осудили на девять лет колонии за попытку подорвать военных

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя села Болхуны Ахтубинского района Астраханской области Василия Власенко, сообщает пресс-служба суда. Суд признал его вину в подготовке теракта и в незаконном хранении оружия.

Как ранее писал “Ъ”, 32-летний Власенко, принявший ислам с именем Абдулвахид, задумал подорвать военных, проходящих службу в закрытом административном территориальном образовании Знаменск (полигон Капустин Яр). Познакомившись в мечети с жителем Гудермеса Расулом Байсуевым (его дело выделено в отдельное производство), Власенко получил от него в подарок флаг террористического ИГ (запрещено в РФ), гранату РГД-5, боевой взрыватель и обрез, сделанный из охотничьего ружья 16-го калибра.

Планы Василия Власенко разрушил тесть, сообщивший правоохранительным органам о хранящемся в доме зятя оружии и флаге террористов. Во время обыска были найдены боеприпасы, обрез, стяг исламистов, религиозная литература экстремистского содержания, а также фотографии объектов ЗАТО Знаменское.

После задержания Василий Власенко дал признательные показания, оформив явку с повинной и заключив досудебное соглашение, но когда дело поступило на рассмотрение в суд, он отказался от признания, назвав его самооговором, и просил суд исследовать обстоятельства вменяемого ему преступления. По словам Селима Магомедова, защитника подсудимого, вещественные доказательства ему подбросили, а родственники супруги его оговорили. Адвокат полагает, что дело его доверителя фальсифицировано. Он намерен обжаловать приговор, если пожелает доверитель.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Приверженца ИГ выявил тесть».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону