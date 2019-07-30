НСПК не будет переносить обработку платежей Apple Pay и Samsung Pay в Россию

Национальная система платежных карт (НСПК) не собирается переносить в Россию обработку бесконтактных платежей через Apple Pay и Samsung Pay, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу НСПК. Национальная система не обсуждает это с международными платежными системами Visa и Mastercard.

«НСПК задействована в обработке операций, проходящих по картам международных платежных систем в сервисах Apple Pay, Google Pay и других. Усиления роли НСПК в обработке таких транзакций в настоящее время не планируется»,— заявили в компании.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что НСПК собирается перенести процесс обработки токенизированных платежей (информация о данных владельца карты шифруется), совершенные с помощью бесконтактных технологий, в Россию.

При обработке бесконтактных платежей зашифрованная информация отправляется на зарубежный сервис платежной системы, а она в свою очередь обращается банк. Соответственно, бесконтактные операции таких сервисов, как Apple Pay и Samsung Pay по картам Visa и Mastercard частично обрабатываются за рубежом.

Напомним, ранее “Ъ” сообщал, что международные платежные системы (МПС) могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе». Изменения направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам подпавших под санкции банков. В связи с этим работающим на территории России МПС придется внести изменения в правила работы на российском рынке. В ЦБ и Минфине считают, что принятие поправок не приведет к уходу с российского рынка Visa и MasterCard.

Подробнее — в материале “Ъ” «На страже платежей родины».