РБК: НСПК изучает возможность переноса в Россию платежей через Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) собирается перенести процесс обработки токенизированных платежей, совершенные с помощью бесконтактных технологий, в Россию. Как рассказали источники РБК на платежном рынке, работа по вопросу переноса активизировалась весной 2019 года, сейчас он находится на этапе технической проработки.

По словам собеседника издания, сроки переноса пока четко не обозначены. В НСПК «нацелены сделать это до конца текущего года, но понимают, что из-за объема предстоящих работ вряд ли успеют». Сейчас, уточнил другой собеседник, НСПК обсуждает возможный перенос с международными платежными системами. «Установка на то, что все платежные операции должны обрабатываться в России, была принята еще в 2014 году. Сначала перенесли традиционные операции по картам, недавно разработали поправки в закон о локализации функции аутентификации интернет-платежей, теперь дело дошло до токенов»,— пояснил он.

В пресс-службе НСПК отрицают информацию об обсуждении с международными платежными системами переноса обработки. При этом о том, идет ли проработка технических особенностей переноса обработки трансакций, в пресс-службе говорить не стали.

Сейчас Visa и Mastercard обрабатывают токенизированные платежи за рубежом. Информация о карте в зашифрованном виде отправляется на заграничный сервис платежной систем, который ее расшифровывает. Как отмечает РБК, в случае обострения геополитической ситуации, например введения санкций в отношении российских банков, трансакции по картам международных платежных систем могут стать недоступными.

Ранее “Ъ” писал, что МПС могут уйти из России в случае принятия поправок в закон «О национальной платежной системе». Изменения направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам подпавших под санкции банков. В связи с этим работающим на территории России МПС придется внести изменения в правила работы на российском рынке. В Центробанке и Минфине уверены, что принятие поправок не приведет к уходу с российского рынка Visa и MasterCard.

Подробнее — в материале “Ъ” «На страже платежей родины».