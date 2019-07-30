«Досье»: сотрудники Пригожина участвовали в подготовке версий убийства журналистов в ЦАР

Сотрудники организаций, имеющих отношение к бизнесмену Евгению Пригожину, участвовали в подготовке версий убийства журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Об этом говорится в расследовании центра «Досье» (проект экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского) со ссылкой на неназванные источники.

Съемочная группа погибла в ЦАР ровно год назад, 30 июля, во время съемок документального фильма о деятельности «ЧВК Вагнера». Эта частная военная компания, по утверждениям СМИ, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, сам он эту информацию отрицает.

«Досье» изучило переписку сотрудников организаций, связанных с господином Пригожиным. 31 июля в 15:40 по Банги в групповой чат Telegram «ЦАР Медиа» была отправлена новость об убийстве российской съемочной группы, а вместе с этим просьба начать собирать информацию, чтобы отреагировать на происшествие. В частности, обсуждалось, от чьего имени сделать пресс-релиз. В переписке принимал участие Петр Бычков, который, как утверждается, является руководителем бэк-офиса Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Предлагалось сделать заявление от лица Валерия Захарова — официального советника по безопасности президента ЦАР (господину Захарову также присвоен личный номер сотрудника «ЧВК Вагнера» М-5658). В 18:05 в чат скинули материал РБК о том, что посольство в ЦАР уже дало сообщение. Полную информацию ждали от Валерия Захарова. После этого участники чата начали обсуждать, какую версию гибели журналистов лучше дать в СМИ.

В результате они решили придерживаться такой позиции: «Непонятные лица по заказу, возможно, Ходора (Михаила Ходорковского.— “Ъ”) направлялись в сторону Кага Бандора, где, по сведениям МИНУСКА (многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР.— “Ъ”), проходила встреча бандитов Али Дараса, Алькатима и Абдулы Хиссена. Их с целью грабежа остановило десять человек арабоговорящих бандитов. Водителю с ранением удалось бежать, сейчас он на допросах».

Евгений Пригожин или его представители пока не прокомментировали публикацию «Досье».

О том, что известно о расследовании убийства журналистов, читайте в материале “Ъ” «Российские журналисты погибли в Африке за $20 тысяч».