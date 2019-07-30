Под Нижним Тагилом после проверки закрыли палаточный лагерь

Спортивный палаточный лагерь на горе Белая под Нижним Тагилом (Свердловская область) закрыли после проведения проверки прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС России и администрации города, пишет нижнетагильский портал «Все новости». При этом ни в прокуратуре, ни в администрации города точную причину закрытия палаточного комплекса не назвали.

«Мы закрыли лагерь временно, пока идут дожди. Откроем, как погода наладится. Недочеты там несущественные, связанные с журналом — за два дня все исправим»,— сообщил вице-мэр по социальной политике Нижнего Тагила Валерий Суров. Он уверен, что в лагере созданы хорошие условия проживания. Палатки изготовлены из малогорючих и тугоплавких материалов, а за порядком всегда следят тренеры.

На территории лагеря установлены четыре большие палатки, в каждой по 13 коек — для 12 детей и одного тренера. Здесь проходят спортивные сборы воспитанников муниципальных спортивных школ. По словам сотрудников надзорных ведомств, которые проводили проверку, в лагере нет переносных электрических фонарей, нет журнала для учета огнетушителей, в одном из них нулевое давление.

Проверки в детских лагерях Свердловской области проходят после гибели детей в палаточном лагере в Хабаровском крае. Пожар в горнолыжном комплексе «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, в которых находилось 189 человек. Пострадало 13 человек, включая восемь детей, четверо погибли. Гибель детей привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране.

Подробнее о пожаре в «Холдоми» — в публикации “Ъ” «Пожар в “Холдоми” привел к арестам»

О том, как ситуация в «Холдоми» повлияет на детские лагеря — в публикации “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок»