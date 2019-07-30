Президент МТС рассказал о намерении сократить розничную сеть

Президент МТС Алексей Корня рассказал, что компания намерена в среднесрочной перспективе провести оптимизацию и сократить розничную сеть. В интервью газете «Ведомости» он подчеркнул, что как у МТС, так и у других операторов «большой тройки» «избыточная розница», объем которой «диктуется конкурентной ситуацией», но новые вызовы «потребуют пересмотра действующей модели».

«В среднесрочной перспективе мы будем сокращать и оптимизировать розницу. И все к этому придут»,— уверен господин Корня.

Он пояснил, что среди вызовов, с которыми сталкиваются операторы, — увеличившийся срок службы современных смартфонов, развитие онлайн-торговли и переход покупателей из уличного розничного ритейла в торговые центры.

О способах увеличить продажи в сотовых салонах — в материале “Ъ”.