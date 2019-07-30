Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году

Власти Екатеринбурга планируют начать строительство второй ветки метро в 2021 году. Об этом сообщил зампредседателя городской думы Виктор Тестов.

«В бюджете 2019 года уже запланировано 250 млн руб. на проектирование второй ветки метро. Мы надеемся, что начало строительства — это 2021 год. В будущем есть планы по строительству третьей линии»,— сообщил он. (цитата по ТАСС).

В марте 2019 года мэр города Александр Высокинский сообщал, что приступить к строительству планируется в 2020 году. Также сообщалось, что стоимость строительства второй ветки составит 60-70 млрд руб. Проект строительства оценивается в 1 млрд руб. Построить вторую ветку планируется за пять-шесть лет. Сейчас специалисты решают каким способом ее строить.

Ранее Министерство транспорта РФ отказалось финансировать строительство новой ветки метро. Вопрос о выделении средств в министерстве посчитали преждевременным, так как в заявке свердловские власти не предоставили оценку затрат и эффектов от появления второй ветки. Кроме этого c 2013 года в Екатеринбургском метрополитене идет снижение пассажиропотока.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки».