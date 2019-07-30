«Макрон готовит почву для сближения России с “семеркой”»

В Париже готовят почву для сближения России с Европой. Президент Эмманюэль Макрон объявил, что за пять дней до саммита «семерки» в Биаррице он примет во Франции своего российского коллегу Владимира Путина — это произойдет 19 августа. По мнению обозревателя “Ъ” Максима Юсина, речь на переговорах двух президентов пойдет главным образом об Украине.

В течение следующего месяца президент Франции Эмманюэль Макрон будет едва ли не главным мировым ньюсмейкером. 24 августа он примет в городе Биарриц саммит G7. И, как теперь выясняется, у этого саммита будет пролог. Макрон объявил, что за пять дней до начала встречи он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут в замке Форт де Брегансон на Лазурном берегу, в резиденции Макрона.

Сразу несколько осведомленных источников в Париже, с которыми я общался в последние дни, говорили мне о новой стратегии Эмманюэля Макрона на российском направлении, о том, что именно он готов стать инициатором если не возвращения Москвы в «восьмерку», то, как минимум, сближения России с ведущими державами Запада, преодоления кризиса в отношениях, длящегося уже более пяти лет.

Для чего это нужно Макрону? Именно он в последние месяцы явно берет на себя функцию дипломатического лидера Европы. Ангела Меркель, несмотря на ее огромный авторитет и на экономическую мощь Германии, все больше воспринимается как уходящая фигура, которую к тому же захлестнули внутриполитические проблемы. На этом фоне Макрон, надежно контролирующий и правительство, и парламент, имеет гораздо большую свободу маневра. К тому же за его спиной весомый исторический багаж — «особый курс» в отношении Москвы, который проводили и Шарль де Голль, и Франсуа Миттеран, и Жак Ширак. Это стало своего рода визитной карточкой французской дипломатии. Еще один фактор, подталкивающий европейцев в целом и французов в частности к более благожелательному взгляду на Россию, — все более напряженные отношения с администрацией Дональда Трампа. Президент США недавно намекнул на введение повышенных пошлин на французские вина, в отношении европейских автомобилей, главным образом немецких, разговор о подобных мерах идет уже давно.

Не лучше обстоят дела и в политико-дипломатической области. Односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном, признание Иерусалима столицей Израиля, неприятие всей системы международных договоров — список сомнительных, с точки зрения Европы, шагов администрации Трампа слишком велик, чтобы приводить его здесь целиком. Но о еще одном пункте упомянуть обязательно надо — беспросветная и бесконечная конфронтация с Кремлем, в которую с упоением втянулся вашингтонский истеблишмент, явно не входит в планы Европы и, в частности, Франции.

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Сумеет ли Макрон добиться своей цели, удастся ли ему подготовить почву для сближения России с «семеркой»? Во многом это будет зависеть от того, как сложится разговор с Путиным по главному вопросу в повестке дня — Украина, конфликт в Донбассе, реализация минских соглашений. Если два президента найдут общий язык и представят на обсуждение «семерки» какой-либо осознанный мирный план, под которым в этом случае, скорее всего, подпишется и Германия, это будет важным шагом к снижению напряженности между Москвой и Западом. Кроме того, это приблизит если не снятие, то хотя бы смягчение антироссийских санкций.

По словам моих парижских собеседников, Макрон исходит из того, что прогресса по украинскому досье надо добиваться именно сейчас, пока рейтинг нового президента Владимира Зеленского зашкаливает, пока он контролирует парламент и скоро будет контролировать правительство, пока имеет возможность воплощать в жизнь самые сложные решения, пусть даже непопулярные у части населения. А вот какие это могут быть решения и договоренности, Макрону необходимо предварительно обсудить с президентом России. Ведь именно в Москве находится один из ключей к разрешению конфликта в Донбассе.