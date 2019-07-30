Прокуратура выявила нарушения в работе сгоревшего палаточного лагеря под Хабаровском

Представители прокуратуры Хабаровского края Слава Когай и Евгений Булавин рассказали, что в работе палаточного лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», в котором в результате пожара погибло четверо детей, были выявлены нарушения требований безопасности. Заместитель прокурора края Слава Когай в эфире программы «Утро с Губернией» отметил, что по итогам комплексной проверки лагеря после пожара имеются «очень серьезные претензии ко всем надзорным и контролирующим органам».

«Детей в возрасте 10–11 лет (селят) в палаточный городок, а это район, приравненный к Крайнему Северу, резкие перепады температуры, дожди, и ни специалисты Роспотребнадзора, ни другие органы не посмотрели соблюдение температурного режима. Дождь, дети намокли, где им сушиться? Вот и нашли выход: дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии»,— сказал он. Господин Когай уточнил, что вопрос о направлении в следственные органы материалов в отношении должностных лиц министерства образования сейчас решается.

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Хабаровского края Евгений Булавин добавил, что имеются вопросы и к Комсомольскому филиалу центра гигиены и эпидемиологии и администрации Солнечного района. В частности, прокуратура полагает, что филиал «не в полной мере учел те требования, которые распространяются на палаточные лагеря, и соответственно, это не было отражено в экспертном заключении». «В деятельности администрации Солнечного района выявлены нарушения, связанные с отсутствием информации о комплектации лагеря, о том, что он был укомплектован еще и палатками, о мерах по обеспечению безопасности»,— приводит «РИА Новости» слова господина Булавина.

Пожар в «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, в которых находилось 189 человек. Пострадало 13 человек, включая восемь детей, четверо погибли. Гибель детей привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране.

Подробнее о пожаре в «Холдоми» — в публикации “Ъ”.

О том, как трагедия в «Холдоми» повлияет на детские лагеря, читайте в публикации “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок».