Двух начальников структур РЖД во Владивостоке заподозрили в получении взяток

Начальник железнодорожной станции Владивосток и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций стали фигурантами уголовного дела о получении крупных взяток (ст. 290 УК РФ), сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. Речь идет о «нескольких сотнях тысяч рублей».

По версии следствия, с марта 2016-го по ноябрь 2017 года начальник железнодорожной станции получил от местной компании взятку за покровительство. Первого заместителя начальника Владивостокского центра заподозрили в аналогичном преступлении, совершенном с июля 2015-го по октябрь 2017 года. Региональное МВД сообщает, что подозреваемых отправили в изолятор временного содержания.

В июне масштабные обыски прошли в управлении Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД). Силовики искали доказательства «многомиллионных взяток», которые работники диспетчерской службы дороги якобы брали с 2017 года у транспортных компаний за ускоренное обслуживание вагонов. Также проверялась возможная причастность к этим преступлениям руководящих работников ДВЖД.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Железнодорожников заподозрили во взяточничестве».