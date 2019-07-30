Сенат не преодолел вето Трампа на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии

Сенат не смог преодолеть вето президента Дональда Трампа на резолюцию Конгресса об ограничении продажи вооружений Саудовской Аравии, сообщает Reuters. На голосовании 45 сенаторов высказались за преодоление вето, 40 — против. Однако для принятия решения требовалось две трети голосов в 100-местном сенате.

В июле Дональд Трамп, как и ожидалось, наложил вето на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии, которое одобрила Палата представителей Конгресса США. По мнению президента, эти меры могут навредить партнерским отношениям с Саудовской Аравией и подорвать конкурентоспособность США на рынке вооружений.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео объявил о намерении завершить без одобрения Конгресса сделки по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму $8,1 млрд. После этого законодатели подготовили ряд резолюций, которые мешают это сделать. Как отмечалось ранее, они выступают против пополнения саудовского арсенала в связи с опасениями, что оружие может использоваться против гражданского населения в войне в Йемене.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала меры, направленные на борьбу с нарушением прав человека в Саудовской Аравии. При этом американские законодатели делают все возможное, чтобы не навредить стратегическому сотрудничеству между Вашингтоном и Эр-Риядом, в частности в военной сфере. Слишком жесткие меры могут подтолкнуть королевство к более тесным связям с Россией и Китаем.

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