Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» жителей Донбасса

Киев создаст всемирный русскоязычный канал, чтобы усилить информационную борьбу как за умы украинцев, проживающих на территориях Донбасса и Крыма, так и россиян на территории России, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру»,— сказал он.

Господин Тимошенко отметил, что команда президента Владимира Зеленского предпочла бы, чтобы это был госканал. Однако, по его словам, переговоры о передаче прав на использование «их самого классного контента» идут и с частными каналами.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Господин Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война. Он заявил, что они могут говорить на том языке, на котором захотят.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Мовомученик».