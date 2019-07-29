Прокуратура не нашла поводов для проверки законности постановления о «Марадыковском»

Прокуратура не нашла поводов для проверки законности постановления правительства РФ, в соответствии с которым бывший объект по уничтожению химического оружия «Марадыковский» в Кировской области должен быть перестроен под предприятие по уничтожению отходов I и II класса опасности.

По словам кировского юриста Ярослава Михайлова, обращение в Генпрокуратуру, прокуратуру Кировской области и в министерство природных ресурсов и экологии РФ было подано им еще в мае 2019 года. В своем обращении он отмечал, что решения о реализации подобных проектов должны приниматься только после проведения их общественного обсуждения. В ситуации с «Марадыковским» такого обсуждения не было проведено ни в Кировской области, ни в соседних регионах, которые могут пострадать в случае ЧП на объекте. В связи с этим господин Михайлов предлагал приостановить действие постановления правительства до проведения общественного обсуждения.

В ответ на это прокуратура Кировской области сообщила, что материалы, подготовленные по итогам общественных слушаний, в обязательном порядке должны предоставляться для проведения государственной экологической экспертизы. Однако, в отношении «Марадыковского» проектная документация еще не разработана и на государственную экологическую экспертизу не подавалась. Поэтому сделать выводы о каких-либо нарушениях при ее проведении пока невозможно.

По мнению Ярослава Михайлова, областная прокуратура дала ответ не по существу его жалобы. В ближайшее время он намерен обжаловать ее действия в Генпрокуратуре РФ.

Как сообщал «Ъ», правительство РФ в конце апреля 2019 года выпустило постановление, в соответстви с которым бывший объект по уничтожению химоружия «Марадыковский» в поселке Мирный Кировской области планируется перепрофилировать в предприятие по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности мощностью до 50 тыс. тонн в год. Его предполагается ввести в эксплуатацию к 2023 году. Это решение вызвало волну протестов жителей региона, которые потребовали от правительства РФ отменить решение о перепрофилировании «Марадыковского», а местных законодателей призывали принять закон, запрещающий ввоз радиоактивных и опасных отходов на территорию Кировской области из других регионов.

Андрей Репин