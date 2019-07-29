В Нижегородской области снизилась доля просрочки по кредитным картам

Доля просроченной свыше 30 дней задолженности по кредитным картам в Нижегородской области во втором квартале составила 14,3%, снизившись в годовом выражении на 1,7 процентных пункта. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

По сообщению НБКИ, в среднем по России объем просрочки по кредитным картам составил 13,7% с понижением на 3,3 процентных пункта. Самые низкие показатели зафиксированы в Москве (6,8%), Санкт-Петербурге (8,9%), Ханты-Мансийском АО (10,2%), Московской области (10,3%) и Удмуртии (12,7%). Наибольшая доля просроченных платежей наблюдалась в Иркутской области (19,7%), Ставропольском (19,0%) и Алтайском (18,3%) краях, в Кемеровской области (18,1%) и Красноярском крае (17,4%).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин напоминает, что пик роста просрочки в розничном кредитовании пройден несколько лет назад, сейчас ситуация с «плохими» долгами стабильна. «При этом наиболее серьезные темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием кредитных карт. Прежде всего, потому, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками», — говорит господин Викулин.

Напомним, в первом полугодии банки выдали 192,5 тыс. потребительских кредитов в Нижегородской области. Во втором квартале средний размер потребительского кредита в регионе составил 160,3 тыс. руб., что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Владимир Зубарев