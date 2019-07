Минюст признал «Атлантический совет» нежелательной в России организацией

Министерство юстиции России признало работу американской неправительственной организации «Атлантический совет» (Atlantic Council of the United States) нежелательной на территории России. «В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Atlantic Council of the United States»,— сообщается на сайте ведомства.

Генеральная прокуратура ранее заявила, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Директор евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст назвал это решение «еще одним шагом со стороны российских властей против тех, кто не любит их агрессивную внешнюю политику».

«Атлантический совет», согласно информации на официальном сайте, был основан в 1961 году. Организация занимается исследованиями по тематике международных отношений.