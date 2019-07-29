МЧС до 1 сентября разработает противопожарные требования к палаточным лагерям

МЧС России до 1 сентября разработает новые требования пожарной безопасности к палаточным лагерям. Ранее по всей стране начались внеплановые проверки таких объектов после пожара в детском палаточном лагере «Холдоми».

«Министерство выступило с инициативой дополнить постановление правительства "О противопожарном режиме" отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил "Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности"»,— сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Пожар в «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, где находилось 189 человек. Пострадали 13 человек, включая восемь детей, четверо детей погибли.

Директор лагеря Максим Кузнецов и владелец и руководитель ООО «Экстрим сервис» (инвестор и оператор турпроекта «Холдоми») Виталий Бурлаков находятся под арестом.

Подробнее о последствиях пожара — в материале “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок».