Горизбирком удовлетворил еще 31 жалобу на отказ в регистрации кандидатам в муниципалы

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия рассмотрела новую серию жалоб на отказ в регистрации кандидатов в муниципальные депутаты. По 31 из них вынесено положительное решение, 19 заявителям в удовлетворении жалобы отказано, сообщили в Горизбиркоме в понедельник, 29 июля.

Восстановлены в качестве кандидатов выдвиженцы по 15 муниципальным округам: «Владимирский округ», «Дворцовый округ», «Смольнинское» и «Литейный округ» (Центральный район), «Сампсониевское», «Шувалово-Озерки» и МО №15 (Выборгский район), «Черная речка», «Коломяги», «Юнтолово» и «Лисий нос» (Приморский район), «Новоизмайловское» (Московский район), «Шушары» (Пушкинский район), МО №72 (Фрунзенский район) и МО №7 (Василеостровский район).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суды Петербурга приняли к производству около 300 исков по нарушениям на выборах в ИКМО. Также сообщалось, что на выборы в муниципальные образования города зарегистрировано более 2 тыс. кандидатов от оппозиционных партий.