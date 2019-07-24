ИКМО Петербурга зарегистрировали более 2 тыс. оппозиционных кандидатов в муниципалы

На выборы в муниципальные образования Петербурга зарегистрировано 2083 кандидата от оппозиционных партий. Еще несколько сотен ожидают решений ИКМО и судов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По предварительным данным, удостоверения кандидатов в муниципалы уже получили 321 представитель «Яблока», 344 человек от штаба «Объединенных демократов», 420 от ЛДПР, 321 от КПРФ, 397 от «Справедливой России» и 280 представителей Партии Роста. «Единая Россия» смогла зарегистрировать 1384 кандидата. Общее количество зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты, таким образом, составляет более 4700.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила Горизбиркому обратиться в Верховный суд из-за ситуации на выборах в Петербурге. Также сообщалось, что в течение дня 24 июля суды Петербурга рассмотрят более 120 исков по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО.