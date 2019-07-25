Суды Петербурга приняли к производству 283 иска по нарушениям на выборах в ИКМО

По состоянию на вечер четверга, 25 июля, районными судами и мировыми судьями Санкт-Петербурга принято к производству 283 административных исковых заявления и материала по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО при организации выборов в муниципалитеты. Горсудом зарегистрировано 13 административных исков к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
В сообщении также отмечается, что некоторые материалы по делам об административных правонарушениях от Горизбиркома направляются мировым судьям почтой России, вероятно, с целью их скорейшего рассмотрения, как, например, материалы по ИКМО «Сергиевское».
Напомним, накануне, 24 июля, петербургские суды приняли к производству более 120 исков по нарушениям в ИКМО.