Раскрывший коррупцию в ФСБ чиновник осужден на 4,5 года за мошенничество

Экс-главу департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова признали виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление. Военный суд приговорил его к 4,5 года тюрьмы и штрафу в размере 250 тыс. руб.

Следователи установили, что в 2017 году господин Горбатов, занимая пост старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», вымогал деньги у владельцев ломбардов, угрожая им проверками ФСБ. В частности, осужденный получил от одного из владельцев ломбарда $100 тыс. Также было «взято в залог» несколько пар часов Harry Winston, Dewitt и Bovet на общую сумму более $1 млн.

Господин Горбатов стал вторым из известных чиновников администрации президента, получивших срок за совершение преступлений коррупционной направленности. В 2011 году за требование взятки был осужден руководитель департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента Михаил Воронин.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Бывшего сотрудника администрации президента осудили как чекиста».