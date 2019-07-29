Подозреваемый в стрельбе на фестивале еды в США был убит

Подозреваемый в стрельбе на крупном фестивале еды Gilroy Garlic, проходившем недалеко от американского города Сан-Хосе (штат Калифорния), убит, сообщило CNN со ссылкой на начальника полиции города Скота Смити. Он отметил, что стрелявший пришел на фестиваль еще с одним человеком.

Господин Смити добавил, что данных о втором подозреваемом пока нет. Также полиции пока неизвестны мотивы стрелка. По словам господина Смити, у открывшего стрельбу была с собой «какая-то винтовка», он стрелял наугад. Полиция призвала граждан сообщать любую информацию о произошедшем, включая фотографии и видеозаписи.

Напомним, в парке Крисмас-Хилл неизвестный открыл огонь по участникам крупного фестиваля Gilroy Garlic. В результате стрельбы погибло три человека, а пострадало еще 12. Как сообщает полиция, место происшествия до сих пор остается небезопасным.