Синоптики предупредили о температурном антирекорде в Москве

К середине недели из-за ультраполярного вторжения температура воздуха в Москве опустится ниже 9–14°C, сообщает центр «Фобос». Дневная температура в столице в конце июля ни разу не опускалась ниже 15°C за последние 70 лет, отмечают синоптики.

В самые холодные и пасмурные вторник и среду в ночное время воздух остынет до 4–9°C. Так низко температура падала полвека назад — в 1971 (6,1°C) и 1979 годах (7,6°C).

В понедельник, 29 июля, в Москве ожидается 14–16°C, без осадков. Порывы ветра могут достигать 6–11 м/с.