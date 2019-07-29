Венесуэла пожалуется на США в ООН за нарушение воздушного пространства

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что власти Венесуэлы готовят жалобу в ООН из-за того, что американские самолеты-разведчики неоднократно без предупреждения заходили в воздушное пространство страны.

«Как мы и заявляли, администрация Дональда Трампа признала, что действительно нарушила воздушное пространство Венесуэлы. Нет сомнений, что у них был злой умысел. Мы передадим жалобу в ООН»,— написал он в Twitter.

На прошлой неделе Венесуэла обвинила США в 79 нарушениях своего воздушного пространства с начала года.

Напомним, отношения Каракаса и Вашингтона ухудшились в конце 2018 года, когда США ввели санкции против Венесуэлы и поддержали Хуана Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности президента и требовавшего отставки действующего главы государства Николаса Мадуро. В начале 2019 года США также ввели санкции в отношении нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA, и венесуэльского Центробанка. В мае самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо заявил, что рассматривает вооруженную поддержку со стороны США в борьбе против Николаса Мадуро.

Подробнее о том, как лидер оппозиции устанавливает сотрудничество с американским военным командованием, читайте в материале “Ъ”.