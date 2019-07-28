Венесуэла вновь заявила о вторжении американских военных самолетов в свое воздушное пространство

Американские самолеты-разведчики вновь без предупреждения вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, заявило Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы.

«Сегодня американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения»,— говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Несколькими днями ранее, 23 июня, Венесуэла обвинила США в 78 нарушениях своего воздушного пространства с начала года.

Напомним, отношения Каракаса и Вашингтона ухудшились в конце 2018 года, когда США ввели санкции против Венесуэлы и поддержали Хуана Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности президента и требовавшего отставки действующего главы государства Николаса Мадуро. В начале 2019 года США также ввели санкции в отношении нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA, и венесуэльского Центробанка. В мае самопровозглашенный президент Венесуэлы Гуайдо заявил, что рассматривает вооруженную поддержку со стороны США в борьбе против Николаса Мадуро.

Подробнее о том, как лидер оппозиции устанавливает сотрудничество с американским военным командованием, читайте в материале “Ъ”.