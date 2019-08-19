Михаил Котюков,министр науки и высшего образования Российской Федерации

Не болтай!

Наше Министерство науки может работать как машина времени. Одним приказом министр Михаил Котюков перенес российскую науку за железный занавес в 50-е годы XX века. Документ регулирует взаимодействие российских ученых с иностранными коллегами. Здесь классика СССР: шпиономания, круглая печать, ответственные работники, списки допущенных… Встречаться с иностранными коллегами нашим ученым разрешается только «в специально оборудованных для этих целей помещениях административных зданий». Руководитель института, отважившийся пригласить иностранца, должен за пять дней письменно уведомить министерство, приложив сканы паспортов гостей. Контактировать с иностранцами могут только счастливчики, попавшие «в соответствующий список». Россиян при контакте с иностранцем должно быть не меньше двух. В качестве экспертов на встречи могут привлекать «работников органов исполнительной власти». По итогам встречи нужно «исчерпывающе» отчитаться, заполнив особую форму. Общаться с иностранцем в нерабочее время позволяется только с разрешения руководителя института. После также необходимо написать отчет, заверенный «круглой печатью». Ученые отреагировали единодушно: «Абсурд, анахронизм, невыполнимо!» Вице-президент РАН Алексей Хохлов заявил, что это противоречит нацпроекту «Наука». Его цель — увеличение количества иностранцев в российских вузах и научных институтах. Минобр попытался выкрутиться, заявив, что приказ вообще-то рекомендательный и нужен для учета международных связей. Но осадок, что называется, остался. В приказе значится, что контроль за его исполнением министр Котюков «оставляет за собой». Видимо, у министра теперь работы прибавится.

Наталия Нехлебова