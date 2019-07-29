Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея)

Мужчины. Спина, 50 м. 1. Зейн Уодделл (ЮАР) — 24,43. 2. Евгений Рылов — 24,49. 3. Климент Колесников (оба — Россия) — 24,51. Эстафета 4х100 м, комплекс. 1. Великобритания — 3.28,10. 2. США — 3.28,45. 3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Владимир Морозов) — 3.28,81.
Женщины. Брасс, 50 м. 1. Лилли Кинг (США) — 29,84. 2. Бенедетта Пилато (Италия) —30,00. 3. Юлия Ефимова (Россия) —30,15.
Общая таблица медалей
Таблица медалей в плавании
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