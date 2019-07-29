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Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея)

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Мужчины. Спина, 50 м. 1. Зейн Уодделл (ЮАР) — 24,43. 2. Евгений Рылов — 24,49. 3. Климент Колесников (оба — Россия) — 24,51. Эстафета 4х100 м, комплекс. 1. Великобритания — 3.28,10. 2. США — 3.28,45. 3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Владимир Морозов) — 3.28,81.

Женщины. Брасс, 50 м. 1. Лилли Кинг (США) — 29,84. 2. Бенедетта Пилато (Италия) —30,00. 3. Юлия Ефимова (Россия) —30,15.

Общая таблица медалей


ЗСБВ
1. Китай1611330
2. США15111036
3. Россия1211730
4. Австралия79723
5. Венгрия5005
6. Италия46515
7. Великобритания42612
8. Германия3238
9. Бразилия2327
10. Канада22711

Таблица медалей в плавании


ЗСБВ
1. США148527
2. Австралия510520
3. Венгрия4004
4. Россия37616
5. Италия3238
6. Китай3227
7. Великобритания3137
8. Япония2226
9. Канада2079
10. Швеция1225
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