Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун

Росгвардия перебросила дополнительные силы в иркутский город Тулун для ликвидации последствий наводнения. Там работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

«Выполнение задач по оказанию помощи людям продолжается каждый день»,— заявил командир воинской части полковник Алексей Троян.

Ранее уровень воды в реке в Тулуне превысил критическую отметку и продолжает расти. Из-за угрозы затопления в городе и Тулунском районе, сильнее всех пострадавших от наводнения, началась эвакуация людей.

Напомним, в результате сильного наводнения, начавшегося 25 июня, в Иркутской области погибло 25 человек. Пострадавшими считается более 42 тыс. человек — это люди, частично или полностью лишившиеся имущества. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них восстановлению не подлежит.