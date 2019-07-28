Российские пловцы выиграли бронзу в комбинированной эстафете на ЧМ

Мужская команда России стала третьей в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта. Медали в составе сборной завоевали Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Они проплыли дистанцию за 3 минуты 28,81 секунды.

Золото завоевала команда Великобритании (3.28,10), вторыми стали американцы (3.28,45).

Проходящий в Южной Корее ЧМ завершится 28 июля.

О том, как российские пловцы получили три золота на 200-метровках, читайте в материале “Ъ” «Дистанция коронного размера».