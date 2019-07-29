Венгерского пловца задержали на чемпионате мира по обвинению в домогательстве

Венгерского спортсмена Тамаша Кендереши задержали во время чемпионата мира по водным видам спорта по обвинению в домогательстве, сообщает Reuters. Ему запретили покидать Южную Корею в течение десяти дней.

По данным агентства, пловца задержали рано утром 28 июля. Полиция допросила его по поводу инцидента, который произошел в ночном клубе в городе Кванджу, где проходят соревнования. Представитель сборной Венгрии сообщил, что Кендереши пока вернулся в спортивную деревню.

Тамаш Кендереши — бронзовый призер Олимпийских игр-2016. Также он получил серебряную медаль на чемпионате мира в 2017 году. На чемпионатах Европы становился серебряным и бронзовым призером в 2016 и 2018 годах.